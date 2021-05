In einer Woche verliert Elon Musk 20 Milliarden Dollar

US-Unternehmer Elon Musk, CEO des Raumfahrtunternehmens SpaceX und E-Autobauers Tesla, ist seit dem Wochenanfang um 20 Milliarden US-Dollar ärmer geworden, schreibt das Wirtschaftsmagazin „Forbes“.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Nach dessen Einschätzungen sanken die Tesla-Aktien bisher um 15 Prozent. Damit belaufe sich Musks Reinvermögen auf 145,5 Milliarden Dollar. Der Unternehmer bleibe der drittreichste Mensch der Welt und stehe im Ranking nur knapp vor dem Microsoft-Mitgründer Bill Gates, dessen Nettowert auf 127,6 Milliarden Dollar beziffert wird.



Der 49-jährige Tesla-Chef nahm am vergangenen Wochenende an der Comedyshow „Saturday Night Live“ teil. Dabei gab er bekannt, dass er das Asperger-Syndrom hat, das als psychische Störung eingestuft und oft als abgeschwächte Variante des Autismus gesehen wird.



Darüber hinaus machte sich Musk über seine gewagten Geschäftsvorhaben lustig und sprach über Cybergeld und den Lärm drumherum. Nach der Sendung stürzte der Wert der Kryptowährung Dogecoin nach „Forbes“-Angaben innerhalb von 24 Stunden um mehr als 30 Prozent ein.

Am Donnerstag hatte Musk auf Twitter bekanntgegeben, dass Tesla den Autoverkauf gegen Bitcoins stoppt. Der Preis der Cyberwährung sank daraufhin um 17 Prozent, so das Wirtschaftsmagazin. Der Experte der US-Investmentfirma Wedbush Securities, Dan Ives, sagte am Donnerstag gegenüber dem Fernsehsender CNBC, die Aussagen Musks verwirrten Crypto-Investoren und verursachten zudem eine zusätzliche Volatilität von Tesla-Aktien."

Quelle: SNA News (Deutschland)