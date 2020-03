Österreich führt ab Mitternacht Kontrollen an Grenze zu Deutschland durch

Österreich führt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ab Mitternacht Kontrollen an der Grenze zu Deutschland durch.

Wie bereits an den Grenzen zu Italien, der Schweiz und Liechtenstein würden alle kleineren Grenzübergänge geschlossen, teilte eine Sprecherin des österreichischen Innenministers Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwochnachmittag in Wien mit.



Demnach werden bei den Kontrollen an der Grenze zu Deutschland auch Gesundheitschecks durchgeführt. Nur noch Personen mit "triftigem Reisegrund" wie beispielsweise Berufspendler dürften ab Mitternacht einreisen, hieß es.

Quelle: dts Nachrichtenagentur