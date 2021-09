Nach Kritik an Biden & offenen Grenzen: Linke NGO will Moderator feuern lassen

Weiter berichtet Kirchweger: "Carlson bediene sich rassistischer Dogmen, sagte die in den USA ansässige NGO „Anti Defamation Leage“ (ADL) und forderte seine Entlassung.

Vorgeschobener Rassismus-Vorwurf

Vorwurf der Anti Defamation League: Carlson befasse sich offen mit „weißen nationalistischen Themen“. Schon im April forderte ADL die Entlassung Tuckers. Er unterstütze antisemitische, rassistische und toxische Dogmen. Die Theorie des „großen Austausches“ gehöre dazu. Carslon hatte sich damals ähnlich wie jetzt geäußert.

.@TuckerCarlson: “replacement theory” is a white supremacist tenet that the white race is in danger by a rising tide of non-whites.

It is antisemitic, racist and toxic. It has informed the ideology of mass shooters in El Paso, Christchurch and Pittsburgh.

Tucker must go. https://t.co/FSvgNfR1KO

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) April 9, 2021