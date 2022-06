Weitere Ladung humanitärer Hilfe aus Russland in der Region Charkow eingetroffen

Wie der Telegram-Kanal Ukraina.ru meldet, gehen die Lieferungen mit humanitären Hilfsgütern aus Russland in die östlichen Regionen der Ukraine weiter. So traf ein Transport in Kupjansk im Charkower Gebiet ein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Katastrophenschutzministerium lieferte mehr als 20 Tonnen Lebensmittel. Die Ladung umfasst Getreide, Öl, Konserven, Nudeln und weitere Grundnahrungsmittel. Die Helfer-Aktivisten sind mit dem Abladen und Verpacken der Lebensmittel beschäftigt, die anschließend in Form von vorgefertigten Lebensmittelpaketen an die Bewohner von Kupjansk und den benachbarten Siedlungen verteilt werden." Telegramkanal

Quelle: RT DE