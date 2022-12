Putin: Heimat ist nicht nur ein Territorium, sondern Menschen, die man verteidigt

Vor dem Tag der Helden des Vaterlandes, der am 9. Dezember in der Russischen Föderation gefeiert wird, hat im Großen Kremlpalast die Verleihung von Medaillen mit dem Goldenen Stern an die Helden Russlands stattgefunden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russlands Präsident Wladimir Putin hat Soldaten ausgezeichnet, die während der militärischen Sonderoperation außergewöhnlichen Mut und Tapferkeit gezeigt hatten. Er bezeichnete alle Soldaten an der Front als Helden. "Sie erfüllen eine große Mission. Wenn man von Heimat spricht, sollte man niemals vergessen, dass Heimat nicht nur ein Territorium ist, sondern Menschen, die man verteidigt. Das ist es, was Heimat ausmacht. Wir verstehen das alles, und wir alle sind Ihnen und Ihren Kameraden dankbar für das, was Sie für das Vaterland tun." Quelle: RT DE