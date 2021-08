Mehr als 700 Tote nach Erdbeben in Haiti

Nach dem starken Erdbeben in Haiti ist die Zahl der Toten auf über 700 gestiegen. Das teilte der Katastrophenschutz am Sonntag mit. Tausende Menschen wurden demnach verletzt, Hunderte Personen werden noch vermisst.

Das Beben der Stärke 7,2 hatte sich am Samstagvormittag ca. 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Port-au-Prince ereignet. Der amtierende Premierminister Ariel Henry rief einen einmonatigen Notstand aus. Die Katastrophe weckte Erinnerungen an das schwere Erdbeben von 2010, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Das Epizentrum lag damals allerdings näher an der Hauptstadt.

Merkel kondoliert nach Erdbeben in Haiti

Nach dem Erdbeben in Haiti mit zahlreichen Toten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem amtierenden haitianischen Premierminister Ariel Henry kondoliert. "Mit großer Betroffenheit habe ich von dem schweren Erdbeben in der Republik Haiti erfahren", schreibt Merkel am Sonntag. Sie wolle den Bürgern des Karibikstaates ihr tief empfundenes Beileid aussprechen. "Mein besonderes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und all jenen, die ihr Hab und Gut verloren haben." Den Verletzten wünsche sie eine schnelle Genesung. Bei dem starken Erdbeben am Samstag waren laut aktuellen Angaben mindestens 304 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1.800 Personen wurden zudem verletzt. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch deutlich steigen könnte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur