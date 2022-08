Einer TASS-Meldung zufolge 'evakuiert' die ukrainische Armee gewaltsam Zivilisten aus Artjomowsk (Bachmut) und plündert Häuser, so der Sprecher der Lugansker Volksmiliz, Andrej Marotschko, am Montag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wir beobachten die gewaltsame Evakuierung von Zivilisten aus Artjomowsk (durch die ukrainischen Streitkräfte; Anm. d. Red.). Es gab auch Fälle von Plünderungen mit Unterstützung der ukrainischen Militärkommandeure vor Ort, weil sie die Wertsachen der Zivilbevölkerung für ihre Kriegsbeute halten", sagte Marotschko im russischen Sender Channel One.

Zuvor hatte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Irina Wereschtschuk erklärt, die ukrainischen Behörden beabsichtigten eine Zwangsevakuierung der Bewohner des Donbass. Sie erklärte, dass es in den von Kiew kontrollierten Gebieten keine Gas- und Stromversorgung mehr gebe, was im Winter eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstelle. Am 30. Juli hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij bekannt gegeben, dass die Regierung die Zwangsevakuierung der Zivilbevölkerung aus dem von Kiew kontrollierten Teil der Region Donezk beschlossen habe.

Am heutigen 1. August hatte der Führer der Donezker Volksrepublik (DVR), Denis Puschilin, erklärt (RT DE berichtete hier im Liveticker), die ukrainischen Behörden hätten die Zwangsevakuierung angekündigt, um die Legitimität des bevorstehenden Referendums in der DVR über den Anschluss an Russland infrage stellen zu können."

Quelle: RT DE