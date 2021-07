Tschechei: Senat stimmt einer Änderung zu die es Frauen erlaubt das Suffix ‑ová wegzulassen

Der tschechische Senat hat einer Gesetzesänderung zugestimmt, die es Frauen erlaubt, das Suffix ‑ová, das das grammatikalische Geschlecht bezeichnet, aus ihrem Nachnamen zu entfernen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht der tschechischen Zeitung "Prague Morning".

Weiter berichtet das Magazin: "Wenn das Gesetz von Präsident Miloš Zeman unterzeichnet wird, können Eltern auch entscheiden, die männliche Form (also ohne die Endung ‑ová) des Nachnamens ihrer Töchter zu behalten.

In der tschechischen Sprache wird die Endung „-ova“ an alle Nachnamen für Frauen angehängt, so dass die Tochter von Herrn Novak zu Frau Novakova wird. Frauen konnten die Endung „-ova“ bisher nur unter bestimmten Umständen weglassen, z.B. wenn sie eine ausländische Staatsbürgerschaft haben oder mit einem Ausländer zusammenleben."

Quelle: Unser Mitteleuropa