EU-Abgeordnete fordert Sanktionen gegen israelische Minister

Hannah Neumann (Grüne), die Vorsitzende der Delegation für die Beziehungen zu Iran im EU-Parlament, spricht sich für Sanktionen der Europäischen Union gegen zwei israelische Minister aus.

Es gäbe "weitere Druckmittel, um Bewegung in die Lage zu bringen, vor allem gezielte Sanktionen gegen diejenigen, die die Eskalationsspirale vorantreiben", sagte Neumann dem "Spiegel". Möglich wären etwa "Sanktionen gegen zwei israelische Minister, die eng mit der Siedlungsbewegung verbunden sind und immer wieder mit menschenverachtender Sprache auffallen".



Ebenso müsse die EU die Opposition im Iran stärken. "Nach all dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist, sollten wir uns trauen, klar zu sagen: Wir wollen eine andere Regierung für die Menschen in Iran - auch um langfristigen Frieden in der Region zu erreichen", sagte Neumann. Die meisten Menschen in Iran wollten dieses Regime nicht, sie lehnten seine "brutalen Operationen im Ausland" ab.



"Mit diesen Menschen - nennen wir sie Opposition - sollten wir stärker zusammenarbeiten, sie treffen, schauen wie wir sie unterstützen können", sagte Neumann. Das iranische Regime sei verhasst im Land, doch die Opposition ist zersplittert. "Einen Tisch aufzustellen, an dem von Kommunisten bis Royalisten alle miteinander reden, wäre einen Versuch wert", sagte Neumann.

Quelle: dts Nachrichtenagentur