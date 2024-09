Mindestens 12 Tote bei Bootsunglück im Ärmelkanal

Vor der französischen Küste sind bei einem Bootsunglück mindestens 12 Personen ums Leben gekommen. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach von einem "schrecklichen Schiffbruch" in der Nähe der Gemeinde Wimereux. Der französischen Küstenwache sei es gelungen, 53 Personen zu retten.

"Die vorläufige Zahl beläuft sich auf 12 Tote, 2 Vermisste und mehrere Verletzte. Alle staatlichen Dienste werden mobilisiert, um die Vermissten zu finden und sich um die Opfer zu kümmern", so Darmain.



Laut französischen Medienberichten handelt es sich bei den Gestorbenen um Flüchtlinge, die mit einem Boot versucht hätten, nach Großbritannien überzusetzen. Der Ärmelkanal ist eine der am meisten befahrenen Schifffahrtsrouten der Welt und für schnell wechselnde Wetterverhältnisse bekannt. Immer wieder versuchen Flüchtlinge an dieser Stelle nach Großbritannien überzusetzen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur