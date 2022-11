Medien: Gruppe von US-Senatoren fordert Weißes Haus auf, Kampfdrohnen an die Ukraine zu übergeben

Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren habe die Regierung von US-Präsident Joe Biden aufgefordert, Grey Eagle-Kampfdrohnen an die Ukraine zu übergeben. Dies wurde von Quellen der Zeitung The Wall Street Journal (WSJ) berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Zeitung haben 16 Senatoren einen Brief an den Stabschef des Pentagon, Lloyd Austin, geschrieben, in dem sie darauf hinweisen, dass der langfristige Nutzen einer Übergabe der Grey Eagle MQ-1C an die Ukraine beträchtlich sei und dass die Lieferung dieser Ausrüstung den Verlauf der Feindseligkeiten zu Gunsten der Ukraine verändern könne.

Zuvor hatte die Zeitung über die Weigerung des Pentagons berichtet, die Drohnen aus Angst vor einer Eskalation an Kiew zu übergeben. Die Regierung Biden habe den Grey Eagle nicht an die Ukraine geliefert, obwohl Kiew und Kongressabgeordnete darum gebeten haben. Darüber hinaus äußerte Washington die Befürchtung, dass die in den Drohnen verwendete Technologie gestohlen werden könne, wenn sie abgeschossen werde.

Grey Eagle ist eine verbesserte Version der Predator-Drohne. Seine Flugzeit kann bis zu 30 Stunden betragen. Die Drohne kann sowohl für Angriffs- als auch für Aufklärungsmissionen eingesetzt und mit acht Hellfire-Boden-Luft-Raketen ausgerüstet werden."

Quelle: RT DE