Merz auf G7-Gipfel: USA erwägen militärisches Eingreifen in Nahost

Die US-Regierung erwägt nach Darstellung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein militärisches Eingreifen in den Krieg zwischen dem Iran und Israel. Man habe darüber gesprochen, aber es gebe offensichtlich noch keine Entscheidung der US-Regierung, sagte Merz am Dienstag dem TV-Sender "Welt" beim G7-Treffen in Kanada.

"Es hängt jetzt auch sehr davon ab, wie weit das Mullah-Regime bereit ist, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wenn nicht, könnte es eine solche weitere Entwicklung geben", so Merz. "Aber das müssen wir abwarten. Die Entscheidungen werden wohl in naher Zukunft getroffen."



Der Kanzler widersprach dem US-Präsidenten, der es zu Beginn des Gipfels als schweren Fehler bezeichnet hatte, dass der russische Präsident Wladimir Putin von dem Format ausgeschlossen worden ist. "Ich halte den Ausschluss von Putin nach der Annexion der Krim aus dem G8-Format, wie es damals hieß, unverändert für richtig", sagte er. "Wir sitzen hier in diesem Format nicht mit Kriegsherren und nicht mit Kriegsverbrechern zusammen. Und deswegen bleibt es auch dabei, dass Putin an diesem Tisch hier nichts zu suchen hat." Quelle: dts Nachrichtenagentur