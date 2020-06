EU-Kommission billigt Lufthansa-Rettungspaket

Die EU-Kommission hat das Lufthansa-Rettungspaket der Bundesregierung genehmigt. Das teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstagvormittag mit.

"Deutschland wird sechs Milliarden Euro zur Rekapitalisierung der Lufthansa beitragen, zusammen mit einer staatlichen Garantie von drei Milliarden Euro für einen Kredit", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Die Genehmigung sei aber an Bedingungen geknüpft.



Insbesondere müsse die Lufthansa Verpflichtungen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen einhalten. Unter anderem verpflichtete die Fluggesellschaft sich dazu, der Konkurrenz an den Flughäfen Frankfurt und München Slots zur Verfügung zu stellen.



"Dies gibt konkurrierenden Fluggesellschaften die Möglichkeit, in diese Märkte einzutreten, was faire Preise und eine größere Auswahl für die europäischen Verbraucher gewährleistet", so Vestager.

Quelle: dts Nachrichtenagentur