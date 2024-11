SSW: Chersons Tag der Befreiung: Unterstützung nötiger denn je

Am 11. November jährt sich der Tag der Befreiung von Kiels Partnerstadt Cherson von der russischen Besatzung zum zweiten Mal.

Dazu erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion: „Der seit Jahren andauernde und unter härtesten Bedingungen geführte Kampf der Ukraine gegen Putins Russland ist auch ein Kampf um Europas Sicherheit. Hier zu unterstützen, gebietet nicht nur der Anstand, sondern auch die Vernunft.



Mit dem Wahlsieg Donald Trumps im Rennen um die US-Präsidentschaft und dem Zerbrechen der deutschen Regierungskoalition wird die Lage in der Ukraine noch ungewisser. Vor diesem Hintergrund der weltpolitischen Entwicklung ist es deshalb umso wichtiger, dass Kiel geschlossen und solidarisch zu seiner Partnerstadt Cherson steht und die eingegangene Partnerschaft bekräftigt. Wir freuen uns über die Solidarität und Unterstützung, die nicht nur das Kieler Rathaus, sondern auch die Kieler Stadtgesellschaft Cherson entgegenbringt.



Am kommenden Montag, dem 11. November jährt sich der Tag der Befreiung Chersons bereits zum zweiten Mal. Es ist ein gleichzeitig hoffnungsvoller wie auch mahnender Anlass, der uns vor Augen führt, dass die Unterstützung Europas für den Widerstand der Ukraine gegen den russischen Aggressor einerseits Erfolge bringen kann und andererseits auch weiterhin dringend notwendig bleibt. Angesichts einer absehbar wankenden Unterstützung durch die Vereinigten Staaten ist ein stärkerer Einsatz Deutschlands und Europas unabdingbar, um die wegbrechenden Kapazitäten aufzufangen. Wir werden im Rahmen der Kieler Partnerschaft mit Cherson einen Teil dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe stemmen, um der Sicherheit der Ukrainer*innen in einem freien Europa ein Stück näher zu kommen.“



Quelle: SSW