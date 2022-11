Ukrainischer Außenminister beklagt, dass seine Behörde keine Heizung, kein Licht und kein Wasser hat

Das Gebäude des ukrainischen Außenministeriums sei nicht mehr an die Versorgungssysteme angeschlossen, so Dmitri Kuleba in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Cadena SER. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Leiter der Militärverwaltung des Gebietes Kiew, Alexei Kuleba, erklärte zuvor, dass die Stromtechniker die Stromversorgung aller Verbraucher wiederhergestellt hätten, die aufgrund des Beschusses am Montag ohne Strom geblieben waren. Gleichzeitig werden die geplanten stabilisierenden Stromabschaltungen fortgesetzt." Quelle: RT DE