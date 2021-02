Israel: Gruppen-Schreien zum Corona-Frust ablassen

Aufgrund der andauernden Coronavirus-Beschränkungen haben Menschen in der ganzen Welt mit Stress und Frust zu kämpfen und sehnen sich gleichzeitig nach Gemeinschaft und emotionaler Befreiung. In Israel gewinnt nun eine außergewöhnliche Methode zum Stressabbau immer mehr an Aufmerksamkeit. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Und zwar treffen sich einige Israelis in Gruppen, um zusammen in den Himmel zu schreien und dadurch ihren Frust abzulassen.

Die groß angelegte Impfkampagne in Israel hat wenig dazu beigetragen, die Pandemie im Land einzudämmen. Im März findet in Israel eine neue Wahl statt – die vierte innerhalb von zwei Jahren. Viele Bürger zeigen sich kurz vor der Wahl unzufrieden und klagen über Unwohlsein.

Während einige Israelis an Straßendemonstrationen teilnehmen, gehen andere in die Natur und rufen in den Himmel.

„Wir haben uns entschieden, ein Gruppentreffen abzuhalten, um zusammen zu schreien und dadurch unsere negative Energien freizusetzen“, zitiert Reuters Mary Peery, die Leiterin der Gruppe.

„Wenn wir es in einer Gruppe tun, ist es wie ein Gebet ... und vielleicht hört Gott uns und befreit uns von diesem COVID-19-Fluch“, so Peery weiter.

Um das Gruppen-Schreien zu praktizieren, stellen sich die Gruppenmitglieder nebeneinander und setzen ihre Masken ab. Ein mögliches Gesundheitsrisiko spielte einer der Organisatoren jedoch herunter und sagte, dass sich alle Gruppenmitglieder entweder von COVID-19 bereits erholt hätten oder gegen den Virus geimpft worden seien. "

Quelle: SNA News (Deutschland)