Wladimir Putin und Naftali Bennett besprechen Lage in der Ukraine

Weiter berichtet RT DE: "Am Donnerstag hat ein Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem israelischen Regierungschef Naftali Bennett stattgefunden. Wie aus einer Presseerklärung auf der Website des Kremls verlautete, widmeten sich die Gesprächspartner insbesondere den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Dabei gingen die beiden Staatsoberhäupter besonders auf humanitäre Aspekte der Ukraine-Krise ein, so etwa auch auf die Möglichkeiten der Evakuierung von Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten metallurgischen Kombinat "Asowstal" in Mariupol.

Der russische Staatschef betonte, das russische Militär sei auch weiterhin unverändert bereit, der Zivilbevölkerung einen sicheren Ausgang zu ermöglichen. Die Militärs betreffend fügte Putin der Mitteilung zufolge hinzu:

"Was die in 'Asowstal' verbleibenden Kämpfer betrifft, so sollten die Kiewer Behörden ihnen befehlen, die Waffen niederzulegen."

Im Vorfeld des bevorstehenden "Tages des Sieges" in Russland betonten die beiden Seiten die besondere Bedeutung des 9. Mai für die beiden Völker Russlands wie auch Israels, die dabei das Andenken an alle Gefallenen einschließlich der Opfer des Holocaust ehren, und bekundeten ihr Interesse am weiteren Ausbau ihrer freundschaftlichen Beziehungen. Bennett hob zudem den entscheidenden Beitrag der Roten Armee zum Sieg über den "Nationalsozialismus" im Zweiten Weltkrieg hervor."

Quelle: RT DE