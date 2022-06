Prozess gegen ausländische Söldner von Asow-Stahl in Donezk hat begonnen

Am 7. Juni begann in Donezk der Prozess gegen die ausländischen Söldner aus dem Asow-Stahl-Werk in Mariupol. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die britischen Staatsbürger Sean Pinner und Andrew Hill sowie der Marokkaner Brahim Saadoun erschienen vor dem Richter. Sie werden des Söldnerwesens und der Begehung von Straftaten beschuldigt, die auf gewaltsame Machtergreifung und Machterhalt abzielen, sowie der Ausbildung für terroristische Aktivitäten auf dem Gebiet der Volksrepublik Donezk (DVR). Das Gericht wies darauf hin, dass den Angeklagten die Todesstrafe drohe. Am 5. Juni hatte die Generalstaatsanwaltschaft der DVR erklärt, dass sie die Ermittlungen abgeschlossen und den Fall des britischen Staatsbürgers Aidan Aslin vor Gericht gebracht habe. Berichten zufolge hatte er als Söldner auf der Seite Kiews an Kampfhandlungen teilgenommen. Das Vereinigte Königreich beabsichtige, gegen ein mögliches Todesurteil gegen zwei Briten Berufung einzulegen, die beschuldigt werden, als Söldner an Feindseligkeiten auf Seiten der Ukraine in der Donezker Volksrepublik teilgenommen zu haben. Dies gab Dominic Raab, der stellvertretende Premierminister und Leiter des britischen Justizministeriums, bekannt." Quelle: RT DE