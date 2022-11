Die Verwaltung des Gebiets Belgorod plant, eine 1.000 Häuser umfassende Siedlung für Bewohner der 15 Ortschaften der Region zu bauen, die durch ukrainischen Beschuss zu Schaden kamen. Dies erklärte nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, während einer Pressekonferenz. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte hinzu, dass die Menschen auch Zertifikate für den Hausbau erhalten können.

Seit dem Beginn der russischen Militäroperation war das an die Ukraine grenzende Gebiet Belgorod regelmäßig von ukrainischer Seite unter Beschuss genommen worden. In 15 Ortschaften des Gebiets wurde der Notstand verhängt, ein Teil ihrer Bewohner freiwillig in die Gebiete Moskau und Tula übergesiedelt."

Quelle: RT DE