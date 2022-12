Ukrainische Sicherheitskräfte sollen Strafverfahren gegen Frauen verfälscht haben, um deren Ehemänner aus der Donbass-Miliz herauszulocken und gefangen zu nehmen. Über einen solchen Fall berichtete Jewgenija Skidan, die von einem ukrainischen Gericht unter einem erfundenen Vorwand verurteilt wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Skidan zufolge habe die ukrainische Abteilung für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität sie im Oktober 2015 in Krasnoarmeisk festgenommen. Ihr Mann Alexei sei Zivilist gewesen, der seit Anfang des Konflikts in der Donbass-Miliz gekämpft habe. An ihrem Geburtstag habe sie Alexei in Donezk besucht. Die beiden hätten Fotos von den Fahnen von Russland und Donezk gemacht. Alexei postete diese im Internet.

Danach sei Jewgenija, die im von Kiew kontrollierten Teil der Volksrepublik Donezk lebt, beschuldigt worden, Waffen und Drogen an einen "Komplizen" übergeben zu haben.

"Angeblich hat mein Komplize, der mein einziger Zeuge im Prozess war, gesagt, dass ich ihm Waffen gegeben habe. Ich habe das alles nur auf Bildern gesehen", betonte Skidan.

Die ukrainischen Sicherheitskräfte hätten Skidan acht bis fünfzehn Jahre Haft angedroht, aber wenn ihr Ehemann innerhalb von zwei Jahren in die Ukraine käme, würde die Strafe auf drei Jahre auf Bewährung mit einer zweijährigen Bewährungsfrist gemildert. Das Gericht verurteilte die Frau wie abgesprochen zu einer Bewährungsstrafe. Nach ersten Verhören, als sie nach Hause entlassen worden sei, sei es ihr gelungen, ihren Mann vor möglichen Provokationen zu warnen.

"Ich habe ihn angerufen und gesagt, dass sie dich unter irgendeinem Vorwand hier sehen wollen. Sie haben ihn angerufen, haben gesagt, sein Sohn sei gestorben, damit er kommt. Ich habe ihn gewarnt und wir haben nicht mehr miteinander gesprochen", sagte Skidan.

Jewgenija Skidan verbrachte schließlich acht Jahre im Gefängnis. Das Paar hat zwei Kinder."

Quelle: RT DE