Russland werde dem UN-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch Informationen über die Aufnahme von 327 Minderjährigen in die Liste der berüchtigten ukrainischen Webseite "Mirotworez" übermitteln. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies erklärte der Erste Stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei der Organisation Dmitri Poljanski auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Poljanski wörtlich:

"Russische Nichtregierungsorganisationen haben herausgefunden, dass persönliche Daten von mindestens 327 Minderjährigen auf der Mirotworez-Webseite veröffentlicht wurden, was ihr Leben in echte Gefahr bringt. Wir werden die Informationen heute an den Generalsekretär weiterleiten."

Die Plattform enthält eine offene Datenbank mit persönlichen Daten der Menschen, die angeblich eine Gefahr für die nationale Sicherheit der Ukraine darstellen. Das Portal wurde nach den Morden an Oles Busina und Oleg Kalaschnikow, deren persönliche Daten, einschließlich Adressen, auf der Webseite veröffentlicht wurden, weitgehend bekannt."

