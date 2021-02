Dänische Regierung und Wirtschaft einigen sich auf Einführung digitaler Corona-Pässe

Wirtschaftsvertreter und die Regierung in Dänemark haben sich auf die Einführung von digitalen Corona-Pässen verständigt, berichtet der Sender „TV2“. Darin sollen auch Informationen über Impfungen enthalten sein. Das Ziel ist, das Geschäftsleben in Dänemark auf diese Weise zumindest teilweise wieder in Gang zu bringen. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "In dem TV-Beitrag heißt es dazu: „Der Verband der dänischen Industrie sowie die dänische Industrie- und Handelskammer äußern seit Langem ihren Wunsch zur Einführung eines Corona-Passes, um die Tätigkeit einzelner Bereiche der Gesellschaft wieder in Gang zu bringen. Die Regierung und die Wirtschaftskreise haben eine Einigung über die Einführung digitaler Pässe erzielt.“

Die Neuerung soll bereits heute (Mittwoch) vorgestellt werden, und betrifft in erster Linie die Geschäftsreisenden. Es sei vorgesehen, Informationen über Impfungen und anschließend auch über das Vorliegen von Antikörpern in die Pässe einzutragen, berichtet „TV2“ mit Verweis auf offizielle Quellen. Die Einführung des digitalen Dokuments könnte bereits in einem Monat erfolgen. Die E-Pässe sollen auch Berufsgruppen wie Friseure und Masseure die Wiederaufnahme der Arbeit ermöglichen. Dänischen Bürgern im Besitz eines Corona-Passes soll der Besuch von Gaststätten, Konferenzen sowie Musik- und Sportveranstaltungen gestattet werden.

Darüber hinaus plant die dänische Regierung, der gesamten Erwachsenenbevölkerung des Landes bis Ende Juni dieses Jahres eine Impfung zu ermöglichen, sofern die betroffene Person ihre Einwilligung dazu gegeben hat. Die gegenwärtigen Corona-Einschränkungen in Dänemark sind bis 28. Februar verlängert worden." Quelle: SNA News (Deutschland)