DVR: Ukrainische Nationalisten erschießen in Wolnowacha Zivilisten mit weißer Flagge

Ukrainische Nationalisten sollen am Dienstagmorgen Zivilisten erschossen haben, die die Stadt Wolnowacha verlassen wollten. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die der Stab der selbsterklärten Volksrepublik Donezk für die territoriale Verteidigung in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht hat. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Der Vorfall ereignete sich demnach um 10:10 Uhr Ortszeit (08:10 Uhr MEZ), als die Nationalisten das Feuer auf Zivilisten eröffneten, die die Stadt mit einer weißen Flagge verließen. Die Details des Zwischenfalls würden derzeit ermittelt.

Am 24. Februar hatte Russlands Präsident Putin eine Spezialoperation in der Ukraine eingeleitet, um die Menschen im Donbass zu schützen, „die acht Jahre lang der Misshandlung und dem Genozid seitens des Kiewer Regimes ausgesetzt sind“. In einer Ansprache an seine Mitbürger sagte Putin, die Umstände erforderten ein „entschlossenes und sofortiges Handeln“, da die Donbass-Republiken Moskau um Hilfe gebeten haben. Das Ziel der Operation seien „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ der Ukraine. Eine Besetzung des Nachbarlandes komme aber nicht in Frage.

Das russische Verteidigungsministerium betonte, dass die russischen Streitkräfte keine Raketen-, Luft- oder Artillerieangriffe auf ukrainische Städte durchführen. Hochpräzise Waffen würden eingesetzt, um die militärische Infrastruktur, Flugabwehranlagen, Militärflugplätze und Flugzeuge der ukrainischen Streitkräfte auszuschalten. Die Zivilbevölkerung sei nicht bedroht.

Quelle: SNA News (Deutschland)