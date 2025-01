Vier weitere Hamas-Geiseln freigelassen

Infolge des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas sind am Samstag im Gazastreifen vier weitere Geiseln freigelassen worden. Die vier Soldatinnen wurden dem Internationalen Roten Kreuz übergeben, das sie dann nach Israel bringt, wie das israelische Militär (IDF) bestätigte.

Die vier Frauen hatten sich seit dem Überfall vom 7. Oktober 2023 in der Gefangenschaft der Hamas befunden.



Im Gegenzug will Israel Hunderte palästinensische Gefangene freilassen. Am vergangenen Sonntag waren die ersten drei Geiseln im Zuge des Abkommens freigekommen. Insgesamt sollen in den nächsten Wochen 33 Geiseln und im Gegenzug dafür fast 2.000 inhaftierte Palästinenser freigelassen werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur