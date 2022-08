Behörden des Bezirks Kachowka melden Anschlag auf Chef der örtlichen militärisch-zivilen Verwaltung

Die russischen Agenturen TASS und RIA Nowosti berichten unter Berufung auf die Pressestelle der militärisch-zivilen Verwaltung des Bezirks Kachowka in dem von der russischen Armee kontrollierten Gebiet Cherson über einen Anschlag auf den örtlichen Verwaltungschef. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach sei Witali Gur vor seinem Haus überfallen und mit mehreren Schusswunden ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Zustand sei äußerst besorgniserregend. Im Internet macht inzwischen ein Video vom Tatort die Runde.

Украинские боевики совершили нападение на замглавы местной администрации в Новой Каховке. Виталий Гур госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Извращенная логика, конечно, думать, что запугивая людей, кто-то начнет любить киевскую власть pic.twitter.com/rTCOkyi2oC — Командир Полка (@kompolk) August 6, 2022

Es ist nicht der erste Mordversuch an einem Amtsträger im Gebiet Cherson. Mitte Juni wurde dort bereits der Chef des örtlichen Strafvollzugs, Jewgeni Sobolew, durch die Detonation einer Bombe verletzt. Am 22. Juni erlitt der Chef der militärisch-zivilen Verwaltung von Tschernobajewka, Juri Turuljow, eine leichte Verletzung, als in seiner Nähe ein Sprengsatz explodierte. Zwei Tage später kam ein Mitarbeiter der militärisch-zivilen Verwaltung von Cherson ums Leben. Anfang Juli wurde in der Stadt ein Anschlag auf den Verwaltungschef Wladimir Saldo vereitelt. Kremlsprecher Dmitri Peskow verurteilte diese Anschläge als Terrorakte."

Quelle: RT DE