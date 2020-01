Prinz Harry und Meghan ziehen sich von royalen Pflichten zurück

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben angekündigt, sich von ihren "ranghohen" Positionen im britischen Königshaus zurückzuziehen. Nach "mehreren Monaten der Überlegung und internen Diskussionen" sei man zu diesem Schluss gekommen, teilte das Paar am Mittwochabend mit.

Man wolle daran arbeiten, sich finanziell unabhängig zu machen, während man die britische Königin Elisabeth II. weiterhin "in vollem Umfang" unterstütze. "Wir planen jetzt, unsere Zeit im Vereinigten Königreich und in Nordamerika im Gleichgewicht zu halten, um weiterhin unseren Pflichten gegenüber der Queen, dem Commonwealth und unseren Schirmherrschaften nachzukommen", so der Herzog und die Herzogin von Sussex weiter. Weitere Details sollen "zu gegebener Zeit" folgen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur