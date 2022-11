Volksrepublik Donezk: Seit Februar wurden 513 Zivilisten getötet

In der Volksrepublik Donezk sind in den 277 Tagen der Eskalation des Krieges 513 Zivilisten, darunter 25 Kinder, getötet worden. Das teilte die Vertretung der russischen Teilrepublik beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen in Bezug auf die Kriegsverbrechen der Ukraine am Montag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Verletzt wurden in diesem Zeitraum 3.766 Menschen, darunter 234 Kinder. Außerdem wurden 8.469 Häuser, 1.968 zivile Infrastruktureinrichtungen und 896 Fahrzeuge beschädigt." Quelle: RT DE