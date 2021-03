Biden warnt Amerikaner mit Corona-Lage in Europa

US-Präsident Joe Biden hat seine Landsleute trotz der Impfkampagne ermahnt, sich weiter an die Schutzregeln zu halten, und die Zuspitzung der Corona-Pandemie in Europa als abschreckendes Beispiel für nachlassende Vorsicht angeführt. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "„Bitte, bitte, lassen Sie nicht geschehen, was in Europa passiert, wie Sie es im Fernsehen sehen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur Biden. Er forderte die Amerikaner auf, weiterhin Masken zu tragen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und den empfohlenen Mindestabstand einzuhalten.



Einige Gebiete in der EU, wie zum Beispiel Italien und Teile Frankreichs, haben ihre Corona-Auflagen wegen erneut steigender Zahlen von Neuinfektionen wieder verschärft. In den USA ist diese Zahl seit dem Höhepunkt im Januar wieder deutlich zurückgegangen, zuletzt stagnierten die Werte jedoch bei etwa 55.000 pro Tag.



Grund für die relative Besserung ist der Fortschritt bei der Impfkampagne. Wie Biden am Donnerstag erklärte, sind seit seinem Amtsantritt am 20. Januar fast 100 Millionen Impfungen verabreicht worden. Die US-Regierung verspricht außerdem, schon bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle rund 260 Millionen Erwachsenen im Land zu haben.

In absoluten Zahlen gemessen sind die USA weiter das weltweit am schlimmsten von der Corona-Krise betroffene Land. Seit Beginn der Pandemie wurden dort nach Angaben der Universität Johns Hopkins etwa 29,6 Millionen Corona-Infektionen registriert, fast 540.000 Menschen sind an Folgen der Infektion gestorben. Gemessen an der Einwohnerzahl ist die Sterblichkeitsrate aber zum Beispiel in einigen europäischen Ländern – darunter Belgien, Großbritannien und Italien – noch höher. "

