Das ukrainische Militär hatte behauptet, Lieferungen von Kampfflugzeugen aus mehreren NATO-Staaten zu erwarten. Jedoch dementierten diese Staaten später diese angeblichen Zusagen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der polnische Präsident Andrzej Duda hat am Montag erklärt, Polen und die NATO seien nicht in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verwickelt und könnten daher keine Kampfjets in den Konflikt entsenden. Auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte er:

"Wir schicken keine Kampfjets in die Ukraine, denn das würde eine militärische Einmischung in den ukrainischen Konflikt bedeuten. Wir beteiligen uns nicht an diesem Konflikt. Die NATO ist keine Konfliktpartei."

Polens Staatsoberhaupt fügte hinzu, dass sie die Ukrainer mit humanitärer Hilfe unterstützen.

Stoltenberg bestätigte ebenfalls, dass die NATO nicht Teil des Konflikts sei und daher keine Truppen und Flugzeuge in die Ukraine entsenden werde. Er bestätigte jedoch, dass die NATO die Ukraine weiterhin finanziell und militärisch unterstützen wird, etwa mit Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrsystemen und anderen Arten von militärischer Ausrüstung.

Dabei hatte am Dienstag die ukrainische Luftwaffe auf ihrer Facebook-Seite offiziell bekannt gegeben, dass drei NATO-Länder, nämlich Polen, die Slowakei und Bulgarien, mehr als 70 Kampfflugzeuge für die ukrainische Armee liefern würden. Das bulgarische Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag gegenüber lokalen Medien, dass es die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine nicht in Erwägung gezogen habe.

Der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine brach am Donnerstag aus. Zuvor hatten die russischen Behörden eine Militärintervention eingeleitet und behauptet, es sei notwendig, die Ukraine zu "entmilitarisieren" und zu "entnazifizieren", um die Volksrepubliken Donezk und Lugansk zu schützen. Als Reaktion auf die "unprovozierten" Feindseligkeiten verhängten westliche Staaten schwere Sanktionen gegen Russland.

Die erste Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine fand am Montag an einem ungenannten Ort an der weißrussisch-ukrainischen Grenze statt. Hauptziel der Verhandlungen war es, einen Waffenstillstand zu erreichen."

Quelle: RT DE