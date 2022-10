Russisches Militär zerstört fünf ukrainische Munitionsdepots innerhalb eines Tages

Die russischen Streitkräfte haben 43 ukrainische Artillerieeinheiten, Personal und Militärtechnik in 157 Bezirken angegriffen und fünf feindliche Munitionsdepots in der Volksrepublik Donezk sowie in den Gebieten Saporoschje und Nikolajew zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

