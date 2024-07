Trump will weiterhin unter freiem Himmel auftreten

Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donald Trump, will auch nach dem Attentat auf ihn weiterhin Wahlkampfveranstaltungen unter freiem Himmel abhalten. Der Secret Service habe zugestimmt und angekündigt, die Sicherheitsmaßnahmen für solche Veranstaltungen erheblich zu verstärken, teilte Trump am Samstag mit.

Niemandem dürfe es jemals erlaubt werden, das Recht auf freie Meinungsäußerung oder Versammlung zu stoppen oder einzuschränken, so Trump weiter. Bereits zuvor hatte er angekündigt, zum Ort des versuchten Attentats im US-Bundesstaat Pennsylvania zurückkehren zu wollen, um dort erneut eine Wahlkampfveranstaltung abzuhalten. Wann dies geschehen soll, blieb zunächst unklar.



Bei dem Attentat auf den Donald Trump hatte ein 20-Jähriger das Feuer mit einem halbautomatischen Gewehr vom Dach eines naheliegenden Gebäudes eröffnet. Trump wurde am Ohr getroffen und überlebte nur knapp, ein Mann im Publikum starb noch vor Ort an den Folgen seiner Verletzungen. Ein Scharfschütze des Secret Service tötete den Angreifer circa 26 Sekunden nach dessen erster Schussabgabe.



Noch am Tag des vereitelten Attentats wurde Kritik an den Sicherheitsbehörden geäußert. Offenbar hatte es Probleme bei der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Secret Service und lokalen Polizeieinheiten gegeben. Zudem gab es Berichte, wonach verschiedene Besucher der Wahlkampfveranstaltung die Polizei bereits vor der Tat auf einen verdächtigen jungen Mann aufmerksam gemacht hätten.



Am Dienstag war die Chefin des Secret Service, Kimberly Cheatle, nach dem Versagen ihrer Behörde beim Attentat auf Trump zurückgetreten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur