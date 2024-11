Katrin Ebner-Steiner: Grandioser Wahlsieg für Donald Trump – Auch Deutschland braucht eine politische Wende

Donald Trump hat die amerikanische Präsidentschaftswahl deutlich gewonnen. Anders als in den meisten deutschen Medien erwartet, fiel der Wahlsieg des republikanischen Spitzenkandidaten überraschend klar aus.

Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, äußert sich dazu wie folgt: „Nach Auszählung der meisten US-Bundesstaaten steht fest: Donald Trump wird zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten. Ich gratuliere ihm zu seinem spektakulären Wahlsieg!

Sein Triumph markiert den Beginn einer neuen Ära nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und der ganzen westlichen Welt: Die Herrschaft der Wokeness ist beendet. Die amerikanischen Bürger haben gezeigt, dass sie eine politische Wende wünschen. Statt Massen-Einwanderung, Kriminalitätsexplosion, grüner Deindustrialisierung, ökosozialistischer Planwirtschaft, Gender-Gaga und einer aggressiven Kriegspolitik wollen sie den Schutz ihrer Grenzen und ein Ende der illegalen Migration, wirksame Verbrechensbekämpfung, die Bewahrung ihrer Heimat, eine an den Interessen der Mehrheit orientierte Familienpolitik, wirtschaftlichen Aufschwung, technologische Innovationen und ein Ende sinnloser militärischer Experimente.

In Bayern und Deutschland steht nur die AfD für eine Politik zugunsten unserer Bürger. Auch CDU und CSU müssen jetzt begreifen, was die Stunde geschlagen hat. Sie dürfen sich nicht länger hinter ihrer Brandmauer verschanzen und versuchen, den Bürgerwillen mit Linkskoalitionen auszuhebeln. Auch die Mainstream-Medien sollten den notwendigen Lernprozess endlich angehen. Wieder einmal lagen sie völlig falsch, weil ihnen die ideologische Indoktrination der Bürger wichtiger war als eine ausgewogene Berichterstattung. Deutschland braucht wie die USA eine Wende, und die AfD ist bereit, eine neue freiheitlich-konservative Politik zu gestalten.“

Quelle: AfD Bayern