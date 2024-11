Russland startet neuen Raketen-Großangriff auf Ukraine

Das russische Militär hat am frühen Donnerstagmorgen offenbar erneut einen Raketen-Großangriff auf Ziele in der ganzen Ukraine gestartet. Landesweit wurde Luftangriffs- und Raketenalarm ausgelöst. Ukrainischen Medienberichten zufolge soll in der Region Dnipropetrowsk eine russische Hyperschallrakete vom Typ "Kinschal" eingeschlagen sein, die von einem Kampfjet abgefeuert worden sei. Auch mehrere mit Tarnkappen versehene Ch-101-Marschflugkörper sollen bei dem Angriff verwendet werden. Das genaue Ausmaß blieb zunächst unklar.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass die Ukraine selbst erfolgreiche Luftangriffe durchgeführt habe. Nach Angaben der US-Denkfabrik ISW soll die Ukraine einen kombinierten Angriff auf militärische Einrichtungen im russischen Hinterland gestartet haben, bei dem Drohnen und vom Westen bereitgestellte Langstreckenwaffen zum Einsatz kamen. Unter anderem soll dabei das russische Hauptquartier für die Kursk-Gegenoffensive mit britischen Marschflugkörpern angegriffen worden sein. Der russische Angriff könnte eine Reaktion darauf sein, sowie auf die US-Erlaubnis an die Ukraine, Langstreckenwaffen gegen Ziele in Russland einzusetzen. Allerdings führten die Russen auch vorher schon regelmäßig Raketenangriffe durch, zuletzt hatte es am Sonntag massiven Beschuss auf die Energieinfrastruktur der Ukraine gegeben. Quelle: dts Nachrichtenagentur