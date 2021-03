USA: Botschafter Russlands wird zu Konsultationen zurückgerufen

Der Botschafter Russlands in den USA, Anatoli Antonow, ist zu Konsultationen nach Moskau zurückgerufen worden. Das teilte das russische Außenministerium am Mittwoch mit.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Den Angaben zufolge sollen dabei weitere Schritte Russlands in den Beziehungen zu den Vereinigen Staaten analysiert werden.

„Die neue US-Administration ist seit fast zwei Monaten an der Macht. Sehr bald dürfte die symbolische Frist von 100 Tagen erreicht werden – ein guter Vorwand zu klären, was Präsident Joe Bidens Team geleistet und was es verfehlt hat“, hieß es in der Mitteilung.

„Wir sind daran interessiert, eine unumkehrbare Degradierung der Beziehungen zu den USA zu verhindern.“ Die Amerikaner sollten sich darüber klar werden, dass sie die russisch-amerikanischen Beziehungen im Grunde genommen in eine Sackgasse geführt hätten, und alle damit verbundenen Risiken erkennen. Das werde das Thema der Konsultationen von Vertretern des Außenministeriums und einiger anderer Ämter mit Botschafter Antonow sein, betonte das russische Außenamt.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden auf die Frage eines Journalisten, ob er seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin für einen Mörder halte, mit „ja“ geantwortet. Er drohte zudem, Putin für die angebliche Einmischung Russlands in die US-Wahl 2020 einen „Preis“ zahlen zu lassen. "

