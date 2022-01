Mexiko: Julian Assange soll politisches Asyl bekommen

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die Bereitschaft angekündigt, dem WikiLeaks-Gründer Julian Assange politisches Asyl zu gewähren. Der mexikanische Staatschef gab das auf einer Pressekonferenz bekannt, wie das russische online Magazin „SNA News“ schreibt.

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "„Wir sind bereit, Assange Asyl anzubieten. Wir glauben, dass die US-Regierung humanistisch handeln sollte. Assange ist krank, und es wäre eine Manifestation der Solidarität, der Brüderlichkeit, ihm zu erlauben, in dem Land, in dem Assange leben möchte, darunter Mexiko, Asyl zu erhalten“, sagte Mexikos Präsident. Das entsprechende Video wurde auf dem YouTube-Kanal der Regierung veröffentlicht.

Die Aussage des mexikanischen Staatschefs kam ein Jahr, nachdem er angekündigt hatte, dem WikiLeaks-Gründer politisches Asyl anbieten zu wollen. Das Außenministerium solle das Prozedere dafür einleiten und die britische Regierung über das Asylangebot informieren, hieß es damals.

Anfang Dezember 2021 hatte Washington einen Einspruch gegen Assanges Auslieferung vor dem High Court in London gewonnen. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange sitzt seit 2019 im britischen Gefängnis Belmarsh. In den USA drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Die USA werfen ihm vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Er habe damit US-Informanten in Gefahr gebracht. Seine Unterstützer sehen in ihm hingegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hatte.

Ende Dezember 2021 hatte die Verlobte von Assange, Stella Moris, in sozialen Netzwerken mitgeteilt, die Berufung gegen das Urteil des britischen High Court bei der letzten Berufungsinstanz des Vereinigten Königreichs, dem Supreme Court, eingereicht zu haben."

Quelle: SNA News (Deutschland)