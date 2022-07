Ukrainische Truppen beschossen Gorlowka und Nowobachmutowka mit 24 Granaten

Die ukrainischen Truppen feuerten Sonntag Abend innerhalb von 30 Minuten sechs 122-mm-Granaten auf Nowobachmutowka und 18 203-mm- und 122-mm-Granaten auf Gorlowka ab, teilte die Vertretung der Volksrepublik Donezk beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung des Waffenstillstandsregimes mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auch andere Orte in der Volksrepublik Donezk standen am Abend unter ukrainischem Artilleriebeschuss. So wurden allein auf die Hauptstadt im Verlauf des Abends mehr als 40 Geschosse der Kaliber 122- und 203-mm abgefeuert.

Zu Todesopfern und Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor. "



Quelle: RT DE