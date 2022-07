Blinken: Russland und China stellen bestehende Weltordnung in Frage

Die US-Behörden sind der Ansicht, dass Russland und China versuchen, die bestehende Weltordnung in ihrem Interesse zu verändern, und Washington beabsichtigt, dem entgegenzuwirken. Diesen Standpunkt vertrat US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview auf ThaiPBS. Seiner Meinung nach "fordert Russland die bestehende Weltordnung heraus", indem es eine militärische Sonderoperation in der Ukraine durchführt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Blinken erklärte: "Wenn wir Russland erlauben, das zu tun, was es tut, bedeutet das, dass wir zu einer Welt zurückkehren, in der der Stärkere recht hat, in der große Länder kleine Länder tyrannisieren können. Das ist das Gegenteil einer regelbasierten Ordnung." Er fügte auch hinzu: "Wir sehen, dass China die Weltordnung auf eine andere Art und Weise herausfordert, in der Region immer aggressiver auftritt und die Repression im eigenen Land verstärkt. Ich denke, China will eine internationale Ordnung, aber eine andere als die bestehende. Während wir versuchen, eine in ihren Werten liberale Ordnung zu verteidigen und aufrechtzuerhalten, drängt China möglicherweise auf eine illiberale Ordnung, die andere Werte widerspiegelt. Und die Frage ist, unter welcher Art von Ordnung die Menschen leben wollen." Er wies auch darauf hin, dass "die Beziehungen zu China zu den wichtigsten" für die USA und andere Nationen gehören, obwohl sie "eine der komplexesten" sind. Es gibt viele potenzielle Bereiche für die Zusammenarbeit mit China", so der US-Außenminister. Als Beispiele nannte er das Klima, den Kampf gegen die Verbreitung von Drogen und die Nahrungsmittelknappheit. Blinken fügte hinzu: "Wir hoffen, dass wir, auch wenn wir mit China konkurrieren und tiefe Gräben haben, Möglichkeiten der Zusammenarbeit finden können." Quelle: RT DE