Keine außergewöhnliche Erkältungswelle in der Schweiz

"Die offizielle Statistik der Schweiz zeigt für den Winter 2019/20 im Vergleich zu den Vorjahren keine außergewöhnliche Erkrankungswelle mit grippeähnlichen Symptomen. Dazu gehören auch die Symptome von Covid-19." Dies berichtet der Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf Impfkritik.de.

Tolzin weiter: "Im Unterschied zu den Vorjahren hat die zuständige Schweizer Behörde die Erfassung von grippeähnlichen Symptomen jetzt eingestellt.

Begründung: "Andererseits verändert die aktuelle Lage das Verhalten von erkrankten Personen bezüglich Arztkonsultationen, was in der Interpretation der Daten ebenfalls berücksichtigt werden muss. Die Daten sind aus diesen Gründen zunehmend weniger aussagekräftig für Influenza. Aus diesem Grund wird die Grippeberichterstattung ab sofort eingestellt."

In der Schweiz ist es also ab sofort nicht mehr möglich, den aktuellen Verlauf der Erkältungswelle mit den Vorjahren zu vergleichen. Kritiker der Lockdown-Maßnahmen können also von nun an keine aktuellen Erkrankungsraten mehr als Argument anführen.

Datenbasis: BAG Schweiz

Quelle: Impfkritik.de von Hans U. P. Tolzin