Frontübersicht des russischen Verteidigungsministeriums

Einheiten der russischen Armee haben westliche Waffen des Kiewer Regimes vernichtet, berichtet das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch: "Als Ergebnis eines russischen Angriffs auf ein ukrainisches Depot für Ausrüstung in der Nähe des Dorfes Malotaranowka in der Volksrepublik Donezk wurden ein HIMARS-Mehrfachraketensystem und entsprechende Munition in Form von 48 Raketen zerstört." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem sei bei einem weiteren Angriff ein Waffendepot in einer Werkshalle des Stahlwerks ArcelorMittal in Kriwoi Rog zerstört worden, in dem sich mehr als 70 HIMARS-Raketen und zwei HIMARS-Mehrfachraketenwerfer befunden haben sollen. Vier weitere Raketenwerfer dieses Typs hätten kritische Schäden erlitten, so die Behörde. Am Frontabschnitt bei Krasny Liman setzen die russischen Truppen ihre Offensive fort und besetzen vorteilhaftere Linien und Stellungen. Durch russischen Artillerie- und Luftwaffenbeschuss verloren die ukrainischen Truppen in diesem Sektor binnen 24 Stunden mehr als 130 Soldaten, zwei Schützenpanzer und ein Fahrzeug. Zudem vereitelte die russische Armee einen Angriff Kiews am Frontabschnitt bei Kupjansk, indem sie eine Ansammlung ukrainischer Soldaten und deren Ausrüstung angriff. Dabei sollen bis zu 70 ukrainische Soldaten getötet, ein Schützenpanzer, zwei Panzerartillerieeinheiten vom Typ 2S-1 Gwosdika und drei Fahrzeuge zerstört worden sein. Bei Donezk vereitelte das russische Militär einen versuchten Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte. Kiews Truppen verloren dabei über 40 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und einen Kleinlastwagen. Am Frontabschnitt bei Süd-Donezk versuchten ukrainische Einheiten erfolglos, verlorenen Boden in den Gebieten Nowomaijorskoje, Wladimirowka und Nowopol in der Donezker Volksrepublik zurückzugewinnen. Die russische Armee drängte die ukrainischen Streitkräfte auf ihre ursprünglichen Positionen zurück. Dabei verloren die ukrainischen Truppen bis zu hundert getötete und verwundete Soldaten, zwei Schützenpanzer, einen gepanzerten Mannschaftstransportwagen und vier Fahrzeuge." Quelle: RT DE