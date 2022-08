Vielstöckige Wohnhäuser in Charkow als Munitionslager zweckentfremdet – Bewohner werden als Schutzschilde missbraucht

Das ukrainische Militär hat in den Kellern von Wohnhäusern in Charkow Waffenlager eingerichtet – und hindert zugleich die Bewohner daran, ihre Wohnungen in diesen Häusern zu verlassen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilte der Leiter des russischen Nationalen Zentrums für Verteidigungskontrolle, Generaloberst Michail Misinzew, bei einer Pressekonferenz mit: "In Charkow haben ukrainische Einheiten in den Kellern eines vielstöckigen Wohnhauses (in der Siegesallee) Waffen- und Munitionsdepots eingerichtet. Dabei ist es den [in diesem Haus und benachbarten Häusern wohnenden] Zivilisten verboten, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Nationalisten missbrauchen sie faktisch als menschliche Schutzschilde." Quelle: RT DE