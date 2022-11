Laut dem Leiter der Stadtverwaltung der Stadt Energodar Alexandr Wolga hat die Integration des Kernkraftwerks Saporoschje und seines Personals in den Zuständigkeitsbereich des russischen Konzerns Rosenergoatom begonnen. Dabei werden Lohn- und Sozialprojekte für das Personal der Einrichtung und die Einwohner von Energodar eingeführt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er wies darauf hin, dass die russischen Atomenergiebehörden den Einwohnern von Energodar und dem Personal des Kernkraftwerks Saporoschje Hilfe leisten. Wolga fügte hinzu, dass mit der Unterstützung des russischen Konzerns Rosatom Projekte in den Bereichen Soziales, Bildung und Infrastruktur durchgeführt würden.

Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am 5. Oktober ein Dekret, mit dem das Eigentum am Kernkraftwerk Saporoschje auf Russland übertragen wurde, und wies die russische Regierung an, für die Gründung des Föderalen staatlichen Unitarunternehmens Saporoschje zu sorgen, um die Sicherheit der Nutzung der Kernkraftanlagen des KKW zu gewährleisten."

Quelle: RT DE