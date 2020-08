Corona-infiziertes Gebäude? In England wird jetzt gesprengt!

"Von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommen, hat Großbritannien Anfang August ein neues Gesetz erlassen, dass es den Kommunen ermöglicht, vermeintlich mit dem Coronavirus infizierte Gebäude oder Fahrzeuge zu zerstören." Dies zitiert der Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf Impfkritik.de und Verweist dabei auf verschiedene Medienberichte, darunter "The Telegraph".

Weiter berichtet Tolzin: "Es fehlen eigentlich nur noch die röchelnd herumtorkelnden Corona-Zombies, die Hollywood seit Jahren in unsere Gehirne brennt und die Horrorszene ist perfekt: Der Corona-Wahn und die Angst vor einer zweifen Coronawelle treibt offenbar in Großbritannien ganz besondere Blüten. Ein neues Gesetz soll es den Kommunen ermöglichen, Gebäude und Fahrzeuge, die als infiziert gelten, zu zerstören - um eine zweite Welle zu verhindern.

Nun, falls es dieses Virus wirklich gibt - was genau der PCR-Labortest überhaupt anzeigt, weiß ja wohl niemand - dann wird die Zerstörung eines Wohnhauses, einer Fabrik oder eines Autos dieses vermeintliche tödliche Virus sicherlich nicht beeindrucken, sondern die Verbreitung wohl eher noch fördern.

Es sei denn, man brennt die Objekte der Furcht gleich mit Napalm nieder, so dass weder Virusüberträger noch Viren entkommen können. Was aber, wenn Corona sich z. B. über ganz London ausbreitet? Hilft dann nur noch eine Atombombe, um alle vermeintlichen Virusherde auszulöschen? Nun, das hat ja noch nicht einmal Hitler geschafft. Ich bin offenbar inzwischen so fassungslos, dass ich mich in reinen Zynismus flüchte.

Doch die eigentliche Frage, die sich hier stellt, ist die: Wo genau denken die Politiker dieser Welt die Grenze zwischen verhältnismäßig und unverhältnismäßig zu ziehen?

Wenn doch gleichzeitig weder die allgemeinen noch die auf Atemwegserkrankungen bezogenen Sterbe- und Erkrankungsraten im Vergleich zu den Vorjahren angestiegen sind? Wenn die Krankenhäuser leer stehen und eigentlich immer noch auf die erste Welle warten? Obwohl die Krankenversicherungen sinkende Ausgaben verzeichnen und die Bestattungsunternehmen sogar Kurzarbeit anmelden müssen?

Passiert das alles wirklich? Die Welt ist offensichtlich komplett verrückt geworden. Wie halten wir diesen Wahnsinn nur auf?

Und die Preisfrage von allen: Wann geht diese Art des neuen Wahnsinns auch in Deutschland los?

Datenbasis: