Lindner über Verhältnis zu USA: "Graben darf nicht breiter werden"

Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA wirbt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dafür, sich schon jetzt mit einem möglichen Sieg von Donald Trump auseinanderzusetzen. "Egal, wer im Weißen Haus regiert, wir brauchen ein gutes Verhältnis", sagte Lindner am Mittwoch in der Sendung "RTL Direkt".

"Wir müssen uns sowohl mit einem Präsidenten Biden als auch mit einem Präsidenten Trump beschäftigen. Die transatlantische Partnerschaft ist so wichtig für unsere Sicherheit, aber auch für unsere wirtschaftlichen Interessen. Der Graben darf nicht breiter werden, als der Atlantik geografisch ist." Quelle: dts Nachrichtenagentur