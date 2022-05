Moderna will in USA Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren impfen

Das Pharmaunternehmen Moderna beantragt in den Vereinigten Staaten die Zulassung seines COVID-Impfstoffs für Kinder unter sechs Jahren. Auch der Konkurrent Pfizer soll in Kürze einen Antrag auf Zulassung seines eigenen Impfstoffs für Kinder stellen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das US-amerikanische Pharmaunternehmen Moderna erklärte am 28. April, dass es in den Vereinigten Staaten einen Antrag auf Zulassung seines COVID-19-Impfstoffs für Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren gestellt habe. Dies ist die letzte Altersgruppe, die in den USA und in sehr vielen anderen Ländern noch nicht geimpft werden kann. Der Antrag muss nun von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) geprüft werden.

In einer Pressemitteilung erklärte Stéphane Bancel, französischer CEO von Moderna:

"[Dieser Impfstoff] wird in der Lage sein, diese Kinder sicher vor SARS-CoV-2 zu schützen, was für unseren anhaltenden Kampf gegen COVID-19 so wichtig ist, und wird von den Eltern besonders gut angenommen werden."

Die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen symptomatische Infektionen lag laut Moderna bei 51 Prozent für Babys im Alter von sechs Monaten bis unter zwei Jahren und bei 37 Prozent für Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren. Die Dosierung des Impfstoffs für Säuglinge und Kleinkinder wird auf 25 Mikrogramm pro Injektion gesenkt (gegenüber 100 Mikrogramm für Erwachsene). Außerdem sollen zwei Dosen verabreicht werden.

Der Antrag wird nächste Woche vollständig eingereicht, teilte das Unternehmen mit und wies darauf hin, dass ähnliche Anträge bei anderen Regulierungsbehörden in der ganzen Welt "in Arbeit" seien. In den USA ist der Impfstoff von Moderna bislang nur für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Auch der Konkurrent Pfizer soll in Kürze einen Antrag auf Zulassung seines eigenen Impfstoffs für Kinder im Alter von sechs Monaten bis unter sechs Jahren stellen. Der Zeitplan wurde jedoch durch erste enttäuschende Ergebnisse verzögert, die das Unternehmen zu der Entscheidung veranlassten, eine anfängliche Testserie von drei Dosen und nicht nur zwei Dosen zu testen."

Quelle: RT DE