Weiter berichtet RT DE: "Darauf wies der ehemalige polnische Sejm-Abgeordnete Mateusz Piskorski gegenüber dem Portal Ukraina.ru hin.

Die Idee Warschaus, Truppen unter dem Deckmantel einer friedenserhaltenden Mission in das Gebiet der ehemaligen Sowjetrepublik zu entsenden, werde nicht einmal von Polens engsten Verbündeten unterstützt, stellte er fest.

Der Politiker erinnerte daran, dass die Gefahr für Warschau darin bestehe, dass Russland seine spezielle Militäroperation in der gesamten Ukraine durchführe und die Einführung polnischer Truppen, wenn auch nur in die westlichen Regionen des Landes, einen offenen Konflikt mit Moskau bedeuten würde. Piskorski erklärte:

"Wie würde ein solcher Konflikt ausgehen, wenn man bedenkt, dass niemand die Polen besonders schützen würde? Ich meine die NATO-Partner. Sie würden diesen Beitrag nur als Initiative Polens, nicht aber der NATO wahrnehmen. Polen würde in einen echten Krieg mit Russland geraten, auf dem Territorium der Ukraine und als Folge seiner eigenen militärischen Aktionen. Wenn also die Entsendung eines Kontingents in die Ukraine ohne die Zustimmung der amerikanischen und britischen Vorgesetzten der polnischen Behörden stattfinden würde und diese es auf eigene Faust tun würden, kann man nicht erwarten, dass irgendjemand Polen in irgendeiner Weise hilft."