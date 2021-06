Spanien: Schwangere 23-Jährige nach erzwungener Impfung nach 6 Tagen und Kind nach 42 Minuten tot

Ein Ehemann will eine Firma verklagen, weil sie seine Frau, die schwanger war zur Impfung gezwungen hat. Das Baby, das sie erwartete, erlitt in der Gebärmutter einen Herzinfarkt und starb 42 Minuten nach Erhalt des Impfstoffs. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in der spanischen Zeitung "Eldiestro.es".

Weiter berichtet das Magazin: "Die Mutter, die erst 23 Jahre alt war, starb nach sechs Tagen, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte. Der tragische Vorfall fand in Spanien statt. Weitere tägliche Corona-Aktualisierungen im Magazin "Unser Mitteleuropa Datenbasis: eldiestro.es

Quelle: Unser Mitteleuropa