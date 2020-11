Querdenken Sitzdemo brachte viele Teilnehmer trotz eisiger Kälte nach Sinsheim

Am 27.11.2020 folgten zahlreiche friedliche Teilnehmer mit Stühlen, Decken und Kerzen und etwa 18.000 Online, dem Aufruf von Querdenken 7261- Sinsheim und Dr. Bodo Schiffmann, zu einer Sitzdemonstration auf dem Schwimmbadparkplatz in Sinsheim, bei sternenklarem Himmel und eisigen Temperaturen. Diese Sitz-Demonstration wurde ursprünglich als Gegenveranstaltung zu einer Demonstration "Besorgter Sinsheimer" geplant. Die "Besorgten Bürger" hatten im Internet zu einer Kundgebung aufgerufen um gegen Dr. Bodo Schiffmann aufzustehen und ein Zeichen gegen ihn und seine Ideen zu setzen. Nach bisherigen Recherchen, fand diese Demonstration jedoch gar nicht erst statt.

Obwohl die Querdenker-Demonstration als Sitzdemonstration auf einem abgelegenen großen Parkplatz angemeldet wurde, erliessen die Behörden schwerwiegende Auflagen. Diese wurden jedoch in letzter Minute gerichtlich wieder gekippt, was offensichtlich teile der Anwesenden Polizei missmutig machte. Die anwesende Polizei achtete daher ganz penibel auf den korrekten Abstand der Redner auf der Bühne. Trotzdem kam es zu keinen Konflikten und Stimmung war regelrecht feierlich.



Redner waren Schüler und Unternehmer aus Sinsheim, der schweizer Journalist Roché Bittel und einige Teilnehmer der vergangenen Corona-Info-Bus-Tour. Darunter unter anderem Samuel Eckert und Dr. Bodo Schiffmann. Dr. Schiffmann berichtet unter anderem über über Christian Drosten. Dessen Professor Titel wird wohl bald gerichtlich überprüft werden. Auch wurde dessen PCR-Test, auf dessen Basis weltweite freiheitsentziehende Maßnahmen gegen hunderte Millionen Menschen verhängt worden sind, von Wissenschaftlern nun als grob Fehlerbehaftet eingestuft. Die Wissenschaftler entdeckten 10 Fehler im PCR-Test, die diesen zu "Wissenschaftsmüll" werden lies.



Weiter berichtet Dr. Schiffmann über eine neue Studie aus Wuhan (China). Dort wurden 10 Millionen Menschen wegen SARS-COV2 untersucht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis das systemlose Menschen, die aber positiv auf Corona getestet wurden, niemanden anstecken können.







Samuel Eckert sprach, genau wie ein Schüler aus Sinsheim, über Willkür und menschenverachtende Vorgänge in Schulen, wo beispielsweise eine Schülerin jüngst von zwei Polizeibeamten aus der Schule getragen wurde, weil sie von ihren Rechten im Infektionsschutzgesetz gebraucht machte. Weiterhin gab er bekannt, daß ein Portal in Arbeit ist, mit dem zukünftig Menschen sich juristisch weitestgehend selbst verteidigen können gegen Missbrauch des Infektionsschutzgesetzes durch Behörden, Polizei und Ämter. Weiterhin berichtet Eckert über das plötzliche Verschwinden der Grippe in 2020. Daran starben in der Vergangenheit, laut RKI, durchschnittlich 25.000 Menschen pro Jahr. Auch bemängelte er das Fehlen eines wissenschaftlichen Nachweises des Corona-Virus. Wer diesen Virus wissenschaftlich nachweisen kann, erwarten heute noch 100.000 Euro als Preis von Hans U. P. Tolzin.



Quelle: ExtremNews