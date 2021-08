Chat-Roulettes — als Alternative zu Dating-Seiten und sozialen Netzwerken

Das Bedürfnis des Menschen nach Kommunikation ist ganz normal. In Gesellschaft fühlen wir uns immer wohler. Und wenn wir lange Zeit alleine bleiben, fühlen wir Unbehagen und Apathie. In gewissen Fällen kann mangelnde Kommunikation durchaus zu einer langanhaltenden Depression führen, aus der man nicht so leicht wieder herauskommt.

Während der Coronavirus-Pandemie hat sich die Situation stark verschlechtert — Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben die Möglichkeit verloren, frei offline zu kommunizieren, neue Leute kennenzulernen und einfach eine schöne Zeit in der Gesellschaft zu haben. Es überrascht nicht, dass in den Jahren 2020-2021 das Interesse an verschiedenen Online-Kommunikationsplattformen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß gewachsen ist. Aber was sind diese Dienste und warum sind sie so populär geworden?

Soziale Netzwerke und Dating-Seiten

Nehmen wir zunächst einmal an, dass soziale Netzwerke bereits populär waren. Facebook, Instagram, Twitter — sie alle sind längst ein fester Bestandteil des Lebens von Millionen, ja Milliarden von Zeitgenossen geworden. Aber auch hier sehen wir einen Anstieg der Publikumsaktivität um 10-30%. Gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, dass soziale Netzwerke in unserer Zeit nicht die geeignetsten Plattformen für die Partnersuche sind. Und auch für die Kommunikation mit Freunden oder Bekannten. Schließlich ist das Kennenlernen auf speziellen Seiten und Anwendungen einfacher und bequemer, wobei sich für die Kommunikation eher Instant-Messenger eignen — Telegram, Viber, WhatsApp und andere. Soziale Netzwerke sind vielmehr zu Plattformen für die Selbstdarstellung, zu Nachrichtenquellen und in einigen Fällen sogar zu Online-Shops geworden, in denen man verschiedenste Produkte kaufen kann.



Was ist mit Dating-Seiten und -Apps?



Im Hinblick auf die Suche nach einem Seelenverwandten und die Erweiterung des Kommunikationskreises sind Dating-Seiten und -Applikationen viel effektiver als soziale Netzwerke. Diese Plattformen sind speziell für die Partnersuche gemacht und helfen dabei, potenziell geeignete Partner für eine Beziehung oder zumindest eine Freundschaft zu finden. Natürlich sind auch diese Plattformen nicht perfekt und haben viele Nachteile. Zum Beispiel kann der Registrierungsprozess und das Pflegen eines Kontos mit den notwendigen Informationen ziemlich langwierig und mühsam sein. Außerdem sind mehr und mehr moderne Dating-Seiten kostenpflichtig und relativ teuer. Ohne ein bezahltes Konto gibt es schlichtweg nichts zu tun.



Insgesamt sind Dating-Seiten eine gute Alternative zu sozialen Medien, wenn man auf der Suche nach einem Seelenverwandten ist. Aber gut heißt nicht perfekt. Es gibt auch genügend Nachteile, die nicht alle Nutzer bereit sind, in Kauf zu nehmen. Zum Glück gibt es eine Alternative!



Chat-Roulettes: der beste Ersatz für soziale Netzwerke und Dating-Seiten



Es wird nicht geleugnet, dass soziale Netzwerke und Dating-Plattformen sehr nützliche und notwendige Plattformen sind, welche viele Möglichkeiten zur Kommunikation eröffnen. Aber gleichzeitig kann man mit Sicherheit sagen, dass sie bei weitem nicht universell und nicht immer bequem sind. Es gibt viele Szenarien, in denen weder soziale Netzwerke noch Dating-Seiten in der Lage sind, die Kommunikationsbedürfnisse einer Person zu befriedigen.

In solchen Fällen zum Beispiel:

Möchte man nicht durch eine langwierige Registrierung gehen und eine Menge persönlicher Daten eingeben, nur um mit neuen Leuten zu chatten.

Vertraut man der Seite nicht und hat deshalb Angst, irgendwelche vertraulichen Informationen einzugeben.

Möchte man in kürzester Zeit und ohne unnötige Schwierigkeiten eine große Anzahl von Menschen treffen.

Ist man es leid, seelenlose Nutzerprofile im Internet zu studieren und bevorzugst die persönliche Kommunikation.

Will man sich mit einer wirklich großen Anzahl von Menschen treffen und kommunizieren und nicht mit einem oder zwei Nutzern der Dating-Seite, die das System für sich als geeignet erachtet hat.



Soziale Netzwerke und Dating-Seiten sind einschränkend. Es mag nicht sehr offensichtlich sein, aber es ist so. Man muss nicht lange suchen, um ein Beispiel zu finden. Man sollte hierfür einen Blick auf die Bumble Dating Seite und App werfen. Auf den ersten Blick sieht sie wie eine gewöhnliche Dating-Plattform aus. Aber hier können nur Frauen den ersten Schritt machen und die Kommunikation beginnen. Männer haben dieses Privileg nicht. Auf der einen Seite ist der Grund für diese Vorgehensweise verständlich — es erspart den Frauen unnötigen Druck und Aufdringlichkeit. Aber auf der anderen Seite ist dieser Ansatz für Männer völlig unangenehm. Dies ist nur ein Beispiel, das aber sehr aufschlussreich ist.



Es gibt wahrscheinlich viel mehr Freiheit und Gleichheit in Video-Chats mit Fremden. Hier sind die Nutzer wirklich gleich, unabhängig von ihrem Geschlecht, Alter, Wohnort und so weiter. Durch eine riesige Auswahl an Roulette-Chats kann man genau den finden, der am besten zu einem passt.



ChatRandom



ChatRandom ist ein beliebtes Chatroulette mit einem Geschlechtsfilter und der Suche nach Gesprächspartnern nach Interessen. Das ist praktisch, denn du kannst eine Liste deiner Interessen in ein spezielles Feld eingeben, woraufhin ChatRandom versucht, die am besten geeigneten Gesprächspartner für dich zu finden. Für alle, die gerne in Gesellschaft kommunizieren, gibt es bei ChatRandom thematische Chaträume — eine Art Interessenräume, in denen man sich in einer großen Gruppe auf einmal unterhalten kann. Es gibt auch Schwulen-Chat und Chat mit Frauen — eine gute Wahl für alle, die genau wissen, was sie wollen.



OmeTV



Eine minimalistische und benutzerfreundliche Plattform mit geschlechtsspezifischen und geografischen Filtern. Es gibt eine Funktion zur automatischen Übersetzung von Nachrichten. Somit ist OmeTV perfekt für alle, die mit Ausländern ohne unnötige Unannehmlichkeiten kommunizieren wollen.



CooMeet



Das CooMeet Chat-Roulette ist eine der besten Optionen für Männer. Erstens verbindet sie die Seite nur mit Frauen. Und zweitens muss jede Frau bei der Anmeldung ihre persönlichen Daten verifizieren. CooMeet hat eine exzellente Moderation, einen 24/7-Support-Service, praktische mobile Apps für iOS und Android und ein einzigartiges Partnerprogramm. Damit kann man echtes Geld für die Anwerbung neuer Nutzer verdienen. Um unbegrenzten Zugang zu allen CooMeet-Funktionen zu erhalten, muss man für ein Premium-Konto bezahlen. Aber alle neuen Nutzer können die Vorteile der kostenlosen Testversion nutzen und alle Vorteile des Videochats persönlich erleben.



Flingster



Flingster ist ein Chat-Roulette für Erwachsene. Hier kann man über die explizitesten Themen kommunizieren, virtuellen Sex betreiben und sogar Partner für reale Treffen finden. Die Seite bietet ein hohes Maß an Anonymität und Vertraulichkeit.



ChatRoulette



In der Tat ist ChatRoulette das erste anonyme Video-Chat-Roulette überhaupt. Davor gab es nur Omegle, aber letzteres hatte damals nur eine Text-Chat-Funktion. Zu einer Zeit war ChatRoulette eine sehr beliebte Seite, sie wurde von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt genutzt. Aber aufgrund schlechter Moderation und einem extrem dubiosen Publikum ist ChatRoulette heute weit von der Spitze der anonymen Videochats entfernt.



Bazoocam



Bazoocam ist, trotz seines veralteten Designs, ein ziemlich beliebtes Chat-Roulette. Die Seite bietet Nutzern nicht nur die Möglichkeit, von Angesicht zu Angesicht mit zufälligen Leuten zu chatten, sondern auch Online-Minispiele zu spielen, sich mit Videoübertragungen anderer Nutzer zu verbinden oder ihren eigenen Stream zu starten und so ein interessiertes Publikum zu sammeln.



Fazit



Wie man sehen kann, gibt es heutzutage viele Möglichkeiten für Dating und Kommunikation im Internet. Und nur man selbst kann entscheiden, welches Format man wählt — soziale Netzwerke, Dating-Seiten oder Chat-Roulettes.



Es gibt hierzu folgende Theorie: Je mehr Plattformen und Formate man nutzt, desto höher sind die Chancen, wirklich interessante Gesprächspartner, Freunde oder sogar einen zukünftigen Seelenverwandten zu treffen.



