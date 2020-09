Das neue Paradigma der Gesundheitsversorgung - dritter Teil

Da immer mehr Menschen anfangen zu begreifen, dass die gegenwärtige Gesundheitspanik einfach nicht stattfindet (Zehntausende von "positiven" Tests, aber niemand wird krank, leere Krankenhäuser, Bestattungsunternehmen, die in Kurzarbeit gehen, usw., usw.), gibt es eine wachsende Tendenz zu fragen, warum nicht nur diese, sondern auch alle früheren "Pandemien" "ein Reinfall" waren.

Täglich fragen mehr Menschen nicht nur, warum die konventionelle Medizin so teuer ist, sondern auch, warum sie so unwirksam ist. Könnte es sein, dass sie auf falschen Prämissen beruht?

Mit seiner mehr als 40-jährigen Erfahrung auf diesem Gebiet haben wir diese Fragen erneut an Karma Singh gestellt. In diesem dritten Video der Serie erklärt er, wie wir durch das mangelnde Wissen im 19. Jahrhundert dazu verleitet wurden, normale, natürliche Heilungs- und Reinigungsprozesse fälschlicherweise als Krankheiten zu bezeichnen. Als Teil dieser Fehleinschätzung haben wir unsere symbiotischen mikroskopischen Helfer fälschlicherweise als "angreifende Zerstörer" bezeichnet. Das zweit reichste Geschäft der Erde, die pharmazeutische Industrie, basiert absolut auf diesem Irrtum. Aus diesem Grund lehnt diese Industrie eine wissenschaftliche Überprüfung ab und gibt stattdessen jedes Jahr Milliarden für Werbung aus, die uns sagt, wie "wunderbar" sie sind. Ohne die Pharmaindustrie wäre die Menschheit gesünder und wohlhabender!

Unser Chefredakteur, Thorsten Schmitt, stellte Karma Singh zudem in Ihrem Namen eine Reihe von Fragen.

Wenn Sie Fragen haben, die Sie von Karma Singh in Teil 4 beantwortet haben möchten, senden Sie sie bitte per E-Mail an: [email protected]

