Hohes Strafmaß – und doch verlässt einer das Gericht

BILD meldet langjährige Haftstrafen gegen zwei Angehörige einer Berliner Großfamilie; einer kam dennoch zunächst frei. Begleitende Berichte aus der Hauptstadtpresse zeichnen die Chronologie der zugrunde liegenden Taten nach.

Das Landgericht Berlin hat zwei Brüder aus dem Milieu der Clan-Kriminalität zu hohen Haftstrafen verurteilt. Hintergrund sind mehrere Gewaltdelikte, die 2023/24 in Neukölln und anderswo verübt worden sein sollen. Besonders brisant: Einer der Verurteilten verließ trotz Urteils den Gerichtssaal, was mit Fristen in der U-Haft begründet wird.

Polizei- und Gerichtsquellen dokumentierten die Ermittlungsstationen seit Monaten; die Verfahren reihten sich in eine Serie schwerer Taten ein, die auch andernorts in Berlin Schlagzeilen machten. Die Verteidigung hat Rechtsmittel angekündigt.

Quelle: ExtremNews